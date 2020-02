Staande ovatie voor stoet in Smeermaas Jempi Welkenhuyzen

25 februari 2020

‘Je krijgt wat je verdient’. Onder dat motto trok de 49e optocht door het grensgehucht Smeermaas. Overal langs het parcours en in zaal Jeugdpark was het koppen lopen over de carnavalisten. Vette dinsdag kon niet meer stuk.

Het was meteen de eerste keer dat het nieuwe comité ‘Smèèrmaos Alaaf ‘ de organisatie droeg en die verliep onberispelijk. De optocht volgde in grote lijnen de route van vorig jaar. Toen werd de Maastrichterweg niet weerhouden wegens werken. Een voordeel want ook nu weer bleef de doorgang tussen Genk en Maastricht open. “Kostenbesparend qua omleiding en signalisatie,” aldus de organisatie. Er passeerden 34 praalwagens en groepen de revue, waarvan CV De Sophinne uit Stein de prijs wegkaapte als langste wagen, want drie-in-één. Van heinde en ver was men gekomen: Spalbeek, Lommel, Laakdal, Zoutleeuw, tot Landen toe, om iets te noemen.

Dinsdagavond wordt besloten met de heksenverbranding in Lanaken. Woensdag maakt iedereen zich op voor het assenkruisje van de vasten, maar meer nog voor het ‘hieringebiete’ in tal van cafés.

