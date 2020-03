St. Jozefskerk beperkt open tijdens Goede Week Jempi Welkenhuyzen

30 maart 2020

16u13 0

Alle openbare kerkelijke vieringen blijven tot en met 19 april afgelast. Dat staat te lezen in de richtlijnen van de Belgische bisschoppen. Maar om de Goede Week niet onopgemerkt te laten voorbij gaan, is de St. Jozefskerk in Smeermaas beperkt open voor een persoonlijke bezinning.

Op Goede Vrijdag 10 april tussen 14 uur en 16 uur is men er welkom. En ook op Paasdag 12 april kan men terecht van 10 uur tot 12 uur. Er is geen viering.

Diaken Nol Cardinaels zal een oogje in het zeil houden: “ Druk wordt het niet, maar we willen toch de kans bieden aan gelovigen met een spiritueel heimwee om de stilte op te zoeken. We volgen uiteraard de veiligheidsvoorschriften. De deuren zullen open staan en het wijwatervat is leeg waardoor er geen contact mogelijk is. De kerk is ruim genoeg om voldoende afstand te houden. We zullen blaadjes op de banken leggen met een gebed van Mgr Hoogmartens in Coronatijden. Die mogen de mensen mee naar huis nemen.”

Daarnaast zendt LRL radio elke zondag om 9.30u een misviering uit via zijn Youtube kanaal, FB en 106 fm.