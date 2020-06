Speeltuin en kinderboerderij Pietersheim terug open Jempi Welkenhuyzen

09 juni 2020

10u51 0 Lanaken Nadat eerder de buurtspeeltuinen open gingen, wordt vanaf morgen 10 juni ook Domein Pietersheim terug toegankelijk. Kinderen kunnen weer naar hartenlust spelen en naar dieren kijken.

Door bestratingswerken is de hoofdingang nog dicht, maar kan men langs aanpalende poorten naar binnen. Nadars bakenen de werfzones duidelijk af. Door de nieuwe tegels wordt het domein extra toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.

“ We hebben er lang op moeten wachten. Er zijn intussen weer schaapjes en geitjes geboren, zegt medewerkster Nicole Vanham “ We rekenen op ieders gezond verstand om de corona maatregelen te respecteren. Gemeenschapswachten houden toezicht. De knuffelweide en fietsverhuur zijn vanaf zaterdag weer beschikbaar tijdens de weekends. In die knuffelweide worden 2 gezinnen - elk in hun eigen bubbel én met de nodige afstand van mekaar- toegelaten. Wat de fietsverhuur betreft is er uiteraard een grondige desinfectie voor gebruik.”

“ Trekpleister blijft de gratis speeltuin. Die kreeg een grondige opwaardering met maar liefst zes nieuwe houten speeltuigen,” klinkt het.

Ook de Waterburcht is terug dagelijks open van 13 uur tot 17 uur. Alleen de balie en het binnenplein zijn bereikbaar. Alle bijgebouwen incluis de toiletten blijven nog gesloten. De kinderboerderij is open tussen 9 uur en 18 uur. Voor meer info: 089. 71.21.20