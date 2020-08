Speelpleinwerking draait (in bubbels) op volle toeren Jempi Welkenhuyzen

06 augustus 2020

11u25 0 Lanaken De gemeentelijke speelpleinwerking draait op volle toeren. Ook al verlopen de activiteiten dit jaar een beetje anders wegens de coronamaatregelen.

“Er wordt met vijf verschillende bubbels gewerkt van maximaal 50 personen. Dat betekent: 45 kinderen en 5 begeleiders. Zo kunnen er dus per week 225 kinderen inschrijven. Er zijn twee kleuterbubbels (3 tot 6 jaar) en drie lagereschoolbubbels (7 tot 12 jaar ). In juli waren al die plaatsen volzet. Momenteel is er enkel nog plaats in de laatste week van 17 augustus tot 21 augustus”, aldus Joris Gaethofs, diensthoofd Jeugd.

Elke bubbel heeft zijn eigen ingang, eigen sanitaire voorzieningen, eigen buitenspeelruimte, naast eigen lokalen en eetruimte. De bubbels komen dus niet met elkaar in contact.

“Het thema dit jaar is ‘Reis rond de wereld’. Elke week bezoeken we een continent, waarbij dagelijks een ander land. Koning Filip neemt ons elke dag mee op avontuur in het volgende land. In juli waren we in Europa, Azië en eindigden we in Oceanië. De laatste dag van juli namen alle bubbels het tegen elkaar op in een heuse ‘Fata Morgana’ met als thema Australië, refererend naar de tv-uitzending waarin Lanaken goed scoorde. Op het speelplein haalde elke bubbel wel vijf sterren.”