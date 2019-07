Speelplein goes Hollywood Jempi Welkenhuyzen

03 juli 2019

10u49 4 Lanaken Glitter en glamour op het Zomerspeelplein, dat 4 juli van start gaat op de terreinen van VBS Jan Rosier en de St. Vincentiusmiddenschool. Het plein is open van 8.30u tot 16 uur.

Reserveren is niet nodig, wel dagelijks inschrijven. Dat kan ter plaatse of online. Voor deelname wordt een bijdrage gevraagd. Het eerste kind, gedomicilieerd in Lanaken, betaalt 2 euro voor een halve en 4 euro voor een hele dag. Voor kinderen buiten Lanaken betaal je het dubbele. Naarmate meerdere kinderen van hetzelfde gezin deelnemen, geldt een korting. De factuur wordt aan het eind van de maand opgestuurd. In de deelnameprijs zijn drank en spelmateriaal inbegrepen. Tegen extra betaling is er ook voor- en na-opvang.

Er wordt met met vier groepen rond het Hollywoodthema gewerkt. Deelnemen kan vanaf 3 tot en met 15 jaar. De ingang van het speelplein is aan de Onderwijsstraat. Op 8 juli is er een kijkmoment voor de ouders. Volgende week start ook het ‘mobiele speelplein’. Dat staat elke dag bij een OC in de deelgemeenten. Info: jeugd@lanaken.be of tel. 089 739 850