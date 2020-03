Speciale maatregelen paardenaccommodaties vanwege Corona Jempi Welkenhuyzen

19 maart 2020

10u05

Ook al gaat het Coronavirus niet over op dieren, toch heeft het impact op de sector. Paardenpunt Vlaanderen volgt de verstrengde reglementering op de voet. Maneges, stoeterijen en dekstations nemen hun voorzorgsmaatregelen.

De maneges zijn open, maar past de regelgeving aan. Naast de gekende hygiëneregels mogen ruiters niet in groepjes of langer dan nodig in de stallen blijven. Extern bezoek is verboden. De poetsplaats moet minimaal benut. Voor de binnenpiste dient een uurregeling uitgewerkt. Er is geen les. Gevraagd wordt zoveel mogelijk buiten te rijden, slechts begeleid door 1 gezinslid of vriend(in). Paardenvervoer mag alleen in functie van dierenwelzijn of veterinaire handelingen. De dierenarts en de hoefsmid beperken zich tot de basisbehoeften.

“ We trachten de crisis zo lang mogelijk uit te zitten,” zegt Tom Lemmens (Stoeterij Zangersheide). “ We volgen nauwgezet de regelgeving van de overheid. Maar ook door het jaar hanteren we hier strikte regels. De meeste paarden staan buiten, de dekhengsten binnen. De verzorgers werken apart per stalvleugel en komen niet met elkaar in aanraking. Administratief personeel werkt van huis uit. Het sperma van ons dekstation wordt van het labo gekoeld buiten geplaatst, waar koeriers het ophalen. Er is dus geen contact.”

Voorlopig lukt het de paardenhouderij nog, al kent Corona ook hier al impact.