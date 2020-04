Sp.a Lanaken schenkt 500 mondmaskers weg Jempi Welkenhuyzen

27 april 2020

In het kader van ‘Iedereen een mondmasker’ draagt de lokale afdeling van SP.a Lanaken een steentje bij. Maandagnamiddag schonk een delegatie 500 chirurgische maskers aan de vier woonzorgcentra van Lanaken. Ze zijn voor het het personeel bestemd.

“ Bij de laatste verkiezingen voerden we een zeer sobere campagne, met respect voor het milieu “ legt Michel Stevens uit. Hij is gemeentelijk voorzitter van het bijzonder comité Sociale Dienst. “ Dat betekent dat we een beperkte oplage aan folders uitbrachten, maar zoveel mogelijk via de sociale media actie voerden. Vandaar dat we nog extra geld in de partijkas hadden, waarmee we deze medische mondmaskers konden aankopen. Ze komen uit China en zijn voorzien van een certificaat.”

De overhandiging gebeurde conform de corona maatregelen, wat betreft social destancing. Directeur Ronny Nickmans van WZC Ludinaca was zeer tevreden. “De bewoners dragen eigen gemaakte stoffen maskers en deze komen goed van pas voor het personeel.”

Ook wzc Ludinaca, Bessemerberg en residentie Molenhoek mochten delen in de maskers.