Sluipverkeer loopt de spuigaten uit in Oud-Rekem: kasseien moeten wekelijks vervangen worden Jempi Welkenhuyzen

15 juli 2019

09u45 5 Lanaken De herinrichting van het kruispunt op de N78 van de Steenweg met de Rekemer- en de Heidestraat veroorzaakt veel overlast. Niet alleen voor de bewoners langs de versmalde rijstroken, maar ook voor de inwoners van Oud-Rekem. Die worden plots geconfronteerd met verkeer dat de omleidingen misbruikt om vlotter te rijden.

Door het gedreun van vrachtwagens en vele auto’s wordt de dorpskern geconfronteerd met losliggende en gevaarlijke stenen. Fietsers en voetgangers vallen erover. Het is een oud zeer, dat opnieuw de kop opsteekt. De kasseien blijken alleen geschikt voor voetpaden maar werden ook gebruikt voor de rijweg. “Hoe de gemeente herstellingen uitvoert, is een blamage voor Oud-Rekem, ooit verkozen tot ‘Mooiste Dorp van Vlaanderen’”, aldus een buurtbewoner.

Schepen Peter Verheyen overweegt een doorgangsverbod: “Mogelijk gaat het over mensen uit de richting van Uikhoven die via Oud-Rekem naar de N78 rijden. Loskomende kasseien worden wekelijks vervangen door koude asfalt, maar dat is voorlopig. We bekijken nu om een doorgangsverbod door Oud-Rekem in te stellen omdat bestuurders de regels niet volgen.”