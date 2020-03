Sluikstorten neemt toe na sluiting recyclageparken Jempi Welkenhuyzen

24 maart 2020

13u58 0 Lanaken Het sluikstorten blijkt weer toe te nemen. Dat is een rechtstreeks gevolg van het sluiten van de recyclageparken. Burgemeester Marino Keulen (Open Vld) vraagt Limburg.net een beperkte heropening te overwegen.

Wie de afrit van het jaagpad bij het Albertkanaal in Briegden of de Neergellikerstraat richting Gellik passeert, kan er niet naast kijken. Maar ook elders in de gemeente vindt men glas- en grasafval en grof vuil tot autobanden toe. Een stijgende trend die zich doorzet sinds minister Zuhal Demir (N-VA) de recyclageparken heeft gesloten. Ze deed dat omdat haar oproep geen gehoor vond bij de bevolking om niet-noodzakelijke bezoeken aan de milieuparken uit te stellen.

“Ik denk dat Limburg.net een beperkte opening van de containerparken moet heroverwegen”, aldus burgemeester Marino Keulen (Open Vld). “Vanuit alle gemeenten hoor ik een probleem met het toenemend aantal sluikstorten. Men kan de sluikstorten melden bij de gemeentelijke dienst Milieutoezicht. Wie betrapt wordt, riskeert een GAS-boete van 50 euro tot 350 euro.”