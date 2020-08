Sloop dreigt voor oud douanekantoor in Smeermaas Jempi Welkenhuyzen

04 augustus 2020

12u27 0 Lanaken Het oud douanekantoor, beneden aan de Zuid-Willemsvaart, in Smeermaas, ligt er verkommerd bij. De Waterweg wil het slopen. Het gebouwtje getuigt nochtans van een periode uit het collectief verleden van Smeermaas, toen er tolbeambten actief waren. Natascha Ummels breekt een lans voor het behoud ervan.

Het oud-douanekantoor Caberg-Smeermaas werd in 1953 in gebruik genomen. Binnenschippers moesten hun goederen in- en uitklaren aan de grens waar de Belgische en Nederlandse toldiensten werkzaam waren. Maar door het steeds verminderend belang van de Zuid-Willemsvaart en het openstellen van de grenzen, ging het kantoor dicht in 1992. Bewoners van woonboten, maar ook de Waterweg onderhielden het pand tot twee jaar geleden. Toen trad de verloedering in. Krakers en drugskoeriers maakten zich meester van de burelen en het ging van kwaad naar erger.

“ Beschamend”, zegt Natascha Ummels, “ Een zweer in het oog van Smeermaas. Aankloppen bij de gemeentelijke dienst Erfgoed helpt niet. Het gebouw is niet beschermd, noch opgenomen in de inventaris van Onroerend Erfgoed. Dat blijkt wel het geval met de buurt boven op de dijk. De gemeente heeft dus weinig slagkracht om aan te dringen op een restauratie of herbestemming. Maar hier gaat straks wel een stuk nostalgie verloren. Alles in Lanaken wordt afgebroken. Denk maar aan het station. De geschiedenis verdwijnt en dat terwijl men de buurt net zo mooi toeristisch kan opwaarderen. “

Ook de Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst van Regionaal Landschap Kempen Maasland vindt de sloop jammer nieuws. Maar bij de Vlaamse Waterweg is men formeel. “ Er is een sloopdossier opgestart en die zit reeds in eindfase.”

“ De basisstructuur lijkt nog goed in orde. Ik hoop dat men alsnog dit stukje archeologie van de binnenvaart kan behouden”, besluit Ummels.