Slechts vier mensen ‘begraven’ op natuurbegraafplaats in Lanaken MMM

01 november 2019

11u34 0 Lanaken De Natuurbegraafplaats in Rekem langs de Daalbroekstraat is door nog maar vier mensen in ‘gebruik’ genomen. Niet veel, maar ook niet onlogisch volgens burgemeester Marino Keulen. “Je mag dit niet verwarren met een gewoon kerkhof", klinkt het.

In augustus 2018 werd een stuk bos tegenover het OPZ in Rekem omgebouwd naar Natuurbegraafplaats. Het was meteen de eerste in Limburg, en één van de weinige in ons land. Vandaag zijn we meer dan een jaar verder en blijkt dat er nog maar vier mensen begraven liggen.

“Dat is inderdaad niet veel”, zegt burgemeester Marino Keulen. “Maar we hadden dat ook verwacht. Het blijft in feite een anoniem gebeuren. Er is geen gedenksteentje of iets dergelijks voorzien." Concreet worden de assen van overledenen in afbreekbare urnen gestopt en zo in de grond verwerkt.

Naamplaatje

“We gaan aan de acht voorziene perken die er zijn, een totem plaatsen waarop naamplaatjes van de overledenen zullen worden bevestigd. Mensen willen aan een graf kunnen mediteren en bezinnen. Het helpt als de naam van je dierbare daar ook hangt.”

Tegelijk waarschuwt Keulen om geen vergelijking te maken. “Velen verwarren deze plek met de traditionele begraafplaats. Hier gebeurt dat in het groen. Het fenomeen van natuurbegraafplaatsen moet nog groeien in ons land, en is al meer ingeburgerd in Nederland. Maar we zijn er zéker van dat er nog een toekomst voor is.”