School vraagt om zelf zeep en zakdoeken mee te nemen: “In de apotheek is alles op”

Emily Nees

02 maart 2020

11u35 0 Lanaken Kleuter- en basisschool ‘Aan de Basis’ in Smeermaas heeft vrijdag ouders opgeroepen om een pompje zeep en zakdoeken te voorzien. “In een school is alles mogelijk. Daarom nemen we de nodige voorzorgsmaatregelen”, klinkt het.

Wie de school betreedt, krijgt geen hand meer van Paola Vecchio. “Dat mogen we niet meer doen hé.” De directrice neemt dan ook de nodige maatregelen om de kleuters en de kinderen te beschermen tegen het Coronavirus. Zo heeft de school aan de ouders gevraagd om de kinderen hun handen grondig te leren wassen. “De juffrouwen vangen de leerlingen op die nog wat hulp kunnen gebruiken”, vult Vecchio aan.

De school heeft dan ook verzocht om zelf een pompje zeep en zakdoeken te voorzien. “Toen ik naar de apotheek ging om de nodige middelen te voorzien, kreeg ik te horen dat alles op was”, vertelt Vecchio. “Ik heb enkel een bus poetsmiddel en vijf desinfecteergels te pakken gekregen. Daarom heb via Facebook de ouders opgeroepen om de spullen te voorzien.”

Thuisblijvers

De school kon rekenen op goede wil van de ouders. “Ik merk dan ook dat het onderwerp leeft”, bevestigt Vecchio. “Zo zijn er zes kinderen van de 345 thuisgebleven. Het gaat hier voornamelijk om mensen die net op vakantie zijn geweest en thuis een klein broertje of zusje hebben.”

De school zelf is ook alvast voorbereid op het ergste. “Op een school is alles mogelijk dat heeft het verleden al bewezen. Daarom nemen we nu ook de nodige voorzorgsmaatregelen. We hebben bijvoorbeeld ook een ruimte waar we iemand met griep apart kunnen zetten moest dat nodig zijn.”