Schepen moeten minder zwaar geladen zijn door lage waterstand Jempi Welkenhuyzen

11 september 2019

10u11 0 Lanaken De Vlaamse Waterweg NV ondervindt momenteel veel problemen als een gevolg van de lage waterstand in de Maas, de Zuid-Willemsvaart en het Albertkanaal. Drie waterwegen die, samen met de Verbindingsvaart, door Lanaken passeren. Dat zorgt voor vertraging aan de sluizen.

Momenteel is het laagwaterdebiet op de Maas bij Maastricht zo’n 18,6 kubieke meter per seconde. Door de lage afvoer van de Maas komt de scheepvaart in de problemen. Hierdoor moet de Vlaamse Waterweg NV preventieve ingrepen doen, zoals een diepgangbeperking. Door zo’n beperking kan een schip minder diep in het water liggen. Schippers mogen dan minder lading meenemen. Op de Zuid-Willemsvaart geldt deze maatregel over een traject van bijna 40 kilometer. Door de lage waterstand ontstaat er ook nogal wat oponthoud om de schepen door de sluizen te krijgen. Hierdoor dreigen er files op het water te ontstaan. En wie met tijdsbevrachting vaart genereert minder opbrengst. Het is wachten op voldoende en langdurige regen, opdat de problemen opgelost raken.

“