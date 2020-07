Samen kienen tegen corona Jempi Welkenhuyzen

19 juli 2020

14u59 0 Lanaken Samen met de bewoners van je straat kienen tegen corona. Dat was het staycation thema van Dienstencentrum Aan de Statie. En dus werd er in vier kerkdorpen een heuse ‘buitenbingo’ georganiseerd. Gellik mocht de spits afbijten.

Gezinnen, alleen of met partner, goed voor 105 kieners, gaven present. Gedurende tien rondes werden de bolletjes op de kaart geplaatst. De kienkaarten kwamen van het dienstencentrum. Dat had tal van vrijwilligers op de been gebracht om alles in goede banen te leiden. Ook was er extra geluidsapparatuur om het zomers windje te trotseren. Het spelverloop was vlot. En er ging voor 1000 euro aan prijzen uit de pot, grotendeels gesponsord. De familie Appermans was alles tevreden: “ Er is grote nood om terug bij elkaar te komen na de lockdown. Wij zijn geen fervente kieners, maar als er op school of in het verenigingsleven bingo wordt gespeeld, doen we mee. We hebben al eens een televisietoestel gewonnen.”

Volgende week zondag kient men in Lanaken op de Steenselbergweg. Daarna nog in Briegden en Neerharen. Info: 089.730.061