Ryan Cortjens opent zijn crossseizoen in Lokeren: “Tweede jaar bij de beloften, ik wil me vaak tonen” Koen Wellens

23 september 2020

20u32 0 Lanaken De openingscross van het Belgische veldritseizoen in Lokeren, is ook de eerste opdracht voor Ryan Cortjens (Alpecin-Fenix). De Lanakenaar begint aan zijn tweede seizoen bij de beloften. De voorbije weken maakte hij als stagiair deel uit van profploeg van Alpecin-Fenix. “Ik heb heel hard gewerkt en heel veel geleerd. Het crossseizoen begint net iets later dan de voorbije jaren, maar dat is voor iedereen zo”, vertelt Cortjens.

Dat Cortjens ook op de weg zijn mannetje kan staan, is geweten. Bij de nieuwelingen reed hij ooit het Vlaams kampioenschap als voorbereiding op het veld en hij pakte er vlotjes de leeuwentrui. De voorbije jaren lag de focus helemaal op de cross. Na twee heel sterke seizoenen bij de junioren, met WK-brons in Bogense als bekroning, startte Cortjens vorig jaar met bescheiden ambities bij de beloften. “Ik heb de overstap in het begin een beetje onderschat. De speeltijd was voorbij, maar het heeft toch even geduurd voor ik dat ook echt begrepen had”, lacht hij. Ryan Cortjens wisselde in zijn eerste seizoen bij de beloften goede met minder goede resultaten af. Zijn vierde plaats in de wereldbeker in Nommay was zeker een uitschieter.

Goede zomer

De Maaslander heeft naar eigen zeggen een goede zomer achter de rug. Corona strooide niet echt roet in het eten en omdat hij een aantal wegwedstrijden tussen de profs mocht rijden, lijkt hij er helemaal klaar voor te zijn. “Het was een goede voorbereiding. Door bij het wegteam aan de slag te zijn, heb ik pas echt kunnen ervaren hoe goed Alpecin-Fenix het wel doet. Neen, de Belgische titel voor Dries De Bondt is geen verrassing.” In zijn tweede seizoen bij de beloften legt Cortjens de lat bewust wat hoger. “Het eerste jaar is vooral goed om ervaring op te doen. Alleen de supermannen blinken dan al uit. Ik ben intussen een jaartje ouder en sterker, ik wil me mengen in de debatten bij de beloften.”

Citadel van Namen

Er is één veldrit die Cortjens in het vet aangeduid heeft en dat is de wereldbeker op de citadel van Namen. “Dat is mijn favoriete cross. Ik won er in 2018 bij de junioren. De omloop in Namen is echt mijn ding. Winst bij de beloften? Ik teken er onmiddellijk voor.”