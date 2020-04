Rustig aan de grensovergangen in Lanaken Jempi Welkenhuyzen

10 april 2020

10u14 1

De grensovergang in Smeermaas blijft nog steeds tijdelijk gesloten op woensdag en vrijdag. Er zijn extra politiecontroles in Veldwezelt. Doel is het ‘winkeltoerisme’ tegen te gaan. Al is het intussen rustiger geworden, toch blijkt toezicht geboden.

Vooral aan de grensovergang van de Maaseikersteenweg met de Brusselseweg rijden nog steeds vrachtwagens tot tegen de versperring. Dat levert soms halsbrekende toeren op om te keren. “ We doen vergeefs teken dat chauffeurs niet kunnen doorrijden, maar ze begrijpen het niet. We hebben er woensdag zeker twintig doen terug draaien, “ zeggen de stadswachten. “ Ook lappen sommige voetgangers het verbod aan hun laars. Ze kruipen tussen de nadars door. Maar over het algemeen is het rustig en wordt het verbod zeer goed opgevolgd.“

Dat beaamt ook burgemeester Marino Keulen (Open-vld) : “ Aan de grensovergang in Veldwezelt heeft de politie slechts 9 pv’s moeten opstellen. Die gingen helaas nog steeds over niet-essentiële verplaatsingen.”

Vandaag, vrijdag, zijn er op de markt in Maastricht 23 kramen beperkt tot voeding toegestaan. Maar de supermarkten moeten pas om 22 uur sluiten. Op de vraag om heel het Paasweekend open te blijven, ging de stad echter niet in.