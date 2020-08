Ruime toelagen voor buitensportaccomodaties Jempi Welkenhuyzen

21 augustus 2020

14u43 1 Lanaken De gemeente heeft 20.235 euro toegekend aan sportverenigingen als tussenkomst voor het onderhoud van gemeentelijke sportaccommodaties en het verbruik van nutsvoorzieningen. Ook bij roerende investeringen komt de gemeente tussen.

Om als sportvereniging een toelage te krijgen, moet de accommodatie in Lanaken liggen en de aanvrager moet lid zijn van de gemeentelijke sportraad. De tussenkomst in het onderhoud voor de terreinen of gebouwen moet de kwaliteit van de infrastructuur verbeteren. Wie een tussenkomst wenst voor het verbruik van de nutsvoorzieningen kan rekenen op een tussenkomst van 10 procent op de factuur, exclusief btw indien de vereniging belastingplichtig is. Daarnaast zijn er nog andere tussenkomsten voorzien.

Zo kreeg de atletiekvereniging ATLA recent 300.000 euro voor de heraanleg van de Finse piste op domein Pietersheim. Een forse investering waarbij men nu beschikt over een ‘State of Art’-piste, hetgeen staat voor het hoogste niveau qua technologie. Voor de renovatie van de kantine en het sanitairblok stond ATLA zelf in.