Roy 1 en Bo 1 ‘verlichten’ 14e stoet in Gellik Jempi Welkenhuyzen

06 maart 2020

16u21 0

Morgen 7 maart trekt de 14e lichtstoet uit in Gellik. Aansluitend is er bal in de feesttent op het Kerkplein. Prins Roy 1 en jeugdprinses Bo1 verwachten veel volk.

De optocht vertrekt om 19 uur aan de Zilverdennenlaan en de stoet wordt ontbonden aan de Kerkstraat. Bo1 opent met snoepjes en speelgoed. Karamellen zijn er niet bij, want die worden haast niet meer opgeraapt en verstoppen de afvoer van de riolering. Een 50-tal wagens verder, sluit prins Roy 1 af.

Er passeren geen lijnbussen meer vanaf 17.30 uur en het lokaal verkeer wordt omgeleid. Goed om weten is dat er wel een pendelbus rijdt tussen 17 uur en 01 uur vanaf het Europaplein en parking Montaignehof naar de Kounterstraat en terug. Voor het rittenschema kijkt men best op lanaken.be