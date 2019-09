Rotonde Veldwezelt wordt heringericht Jempi Welkenhuyzen

25 september 2019

Maandag starten de voorbereidende werken voor de nieuwe rotonde te Veldwezelt. Het betreft de afbraak van twee hoekgebouwen waardoor er meer ruimte ontstaat voor de aanleg van het nieuwe knooppunt.

Eerst wordt asbesthoudend materiaal verwijderd. Autoverkeer zal slechts beurtelings kunnen passeren. Fietsers en voetgangers moeten oversteken naar de overzijde van de weg.

De rotonde is een vrij belangrijk knooppunt, want het vormt de doorgang van Bilzen (N2) naar Maastricht en van Riemst (N78) richting Lanaken. Er komen vrijliggende fietspaden en een aparte bypass moet de doorstroming van gemotoriseerd verkeer vanuit Lanaken richting Bilzen verbeteren. De werken worden in fases uitgevoerd. Zo zijn de nutswerken ten vroegste voorzien dit najaar 2019. De infrastructuurwerken van de heraanleg van de rotonde volgt dan in het voorjaar 2020. Het Agentschap Wegen en Verkeer investeert 1,3 miljoen euro.