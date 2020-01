Ronny III heerst over het heksenrijk Lanaken Jempi Welkenhuyzen

06 januari 2020

09u35 0 Lanaken De Raod van Laon tot Aoke riep Ronny de derde, samen met Nanou en Yorbin, uit tot de nieuwe prinsen van het heksenrijk Lanaken. Zij zullen centraal staan tijdens het komend carnavalsseizoen.

Nanou Nijs (10) loopt school bij Jan Rosier in Lanaken en zit in 5B. Ze houdt van Chiro en paardrijden. Yorbin Lambregs (10) zit ook in het vijfde leerjaar, maar bij ‘t Bieske Gellik. Hij voetbalt bij Eendracht Maasmechelen. Samen vormen ze het 28ste jeugdprinsenpaar.

Prins Ronny de derde heet in het dagelijkse leven Caubergh, is gehuwd met Kelly Satory en Sterre is hun dochter. Hij is zelfstandig metaalbewerker en vrijwilliger bij de brandweer in Lanaken. Ronny is de 47ste prins.

De Raod van Laon tot Aoke bracht ook hulde aan Rudi Mechels die 33 jaar lid is en Bart Nickmans en Guido Meesters, beiden 11 jaar lid. De Orde van de Carnavalist ging naar ontwerper Patrick Zwinnen, beter bekend als Zwip.