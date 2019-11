Rondpunt Rekem vrijdag open voor alle verkeer MMM

06 november 2019

18u26 5 Lanaken Het kruispunt van de Steenweg (N78) met de Rekemerstraat is helemaal vernieuwd. Er verscheen een rotonde met vrijliggende fietspaden en veilige oversteken, die de veiligheid voor alle weggebruikers vergroten. Vrijdag kan het verkeer terug zijn gewone gang gaan.

Het kruispunt maakte plaats voor een rotonde. Ook de aansluiting met de Heirbaan werd vernieuwd en ondergronds werd meteen een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.

“We investeerden 2,6 miljoen euro in meer veiligheid voor alle weggebruikers op dit gevaarlijk kruispunt”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). “Daarbij is er bijzondere aandacht voor de fietsers.”

Gescheiden middenberm

Fietsers genieten voortaan van vrijliggende fietspaden met overzichtelijke oversteekplaatsen. Op de N78 rijdt verkeer ter hoogte van de rotonde in elke richting over één rijstrook. De weghelften worden gescheiden door een middenberm. Vanuit de Rekemerstraat kan verkeer voortaan via een aparte afslagstrook rechts de Steenweg opdraaien richting Maasmechelen.