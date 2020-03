Ronde Tafel schenkt 7215 euro aan goede doelen Jempi Welkenhuyzen

06 maart 2020

Het werkingsjaar van de Ronde Tafel 111 Lanaken zit er bijna op. De internationale serviceclub stelt niet alleen vriendschap voorop maar steunt ook meerdere sociale projecten op lokaal vlak.

Hiervoor werven ze fondsen en steken ze zelf de handen uit de mouwen tijdens allerlei activiteiten. Denk dan aan evenementen als het Oktoberfest, de kerstwandeling en de Valentijn ontbijtservice. Dat bracht weer heel wat geld in het laatje. Tijdens de recente vergadering kon Ronde Tafel 111 Lanaken zeven organisaties (zie foto) gelukkig maken met een mooie cheque. Samen goed voor 7215 euro. “Als Ronde Tafel Lanaken kiezen we bewust voor een aantal lokale goede doelen, waarvan we weten dat ze iedere euro goed spenderen. Zo kunnen de scouts hun tenten repareren, krijgt Zonder Honger naar Bed voedselpakketten, steunen we Autisme Leeft en SPEL vzw, is er geld voor het Sinterklaasfeest en KVG Kindervakanties, de Dorpsdagen en Zone 2 Project. En we verdelen kerstboompjes in de rusthuizen. Ik ben zeer blij dat wij dit met onze club telkens opnieuw kunnen verwezenlijken, “ aldus een fiere voorzitter Jos Tollenaers. Meer info: www.rondetafellanaken.be