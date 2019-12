Ronde Tafel 111 zorgt voor gezellige toets Jempi Welkenhuyzen

10 december 2019

14u14 0 Lanaken Verblijvers op de welzijnscampus Ludinaca en Bessemerberg kregen het bezoek van serviceclub Ronde Tafel 111. De leden vrolijkten de huiselijke sfeer een beetje op met een kerstboompje.

“Kerst draait rond vrede en samenzijn, in allerlei kleine gebaren. Daarom verrassen wij jaarlijks onze bewoners in de rusthuizen met een kerstboompje. Dankzij de steun van Tuincentrum Miermans kunnen we dat blijven doen", zegt Jos Tollenaers, voorzitter van Ronde Tafel 111 Lanaken.

Ronde Tafel 111 Lanaken, een vereniging van mannen tot 40 jaar, organiseert geregeld activiteiten voor het goede doel. Zo ondersteunde men in het verleden al Autisme Limburg, Spel VZW, of recent de actie ‘Zonder honger naar bed’. Op 21 december vindt de kerstwandeling plaats, die men samen met vier andere clubs organiseert. De opbrengst gaat dit keer naar Scouts Neerharen en de Sint-Vincentiusvereniging. Er zijn nog kaarten beschikbaar. Meer info via 0475/40.39.67.