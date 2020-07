Lanaken

Elke week sturen we een journalist en een metgezel op pad om restaurants te beoordelen op prijs en kwaliteit . Vandaag houden we halt aan Filling Station in Lanaken. Wie verlekkerd is op Amerika, is hier aan ongetwijfeld het juiste adres. Maar zijn de gerechten even veelbelovend als het decor? Wij nemen de proef op de som.