Restaurant De Griffie sluit de deuren, maar kok Vanderhoven start met nieuw culinair initiatief Jempi Welkenhuyzen

02 maart 2020

14u37 0 Lanaken “Restaurant De Griffie in Hasselt is dood, lang leve Danny.” Zo luidt het enigszins morbide bericht in de nieuwsbrief die kok Danny Vanderhoven heeft rondgestuurd naar zijn klanten. Na een lange periode van revalidatie raakt de chef weer letterlijk op de been. En nieuwe initiatieven wachten.

“Met spijt in het hart moet ik De Griffie sluiten, ik kan geen 14 uren meer rechtstaan in de keuken.” Toch hangt Vanderhoven, die in 2012 een Michelinster behaalde in zijn eerdere zaak in Rekem, de koksmuts niet aan de haak. “Ik ga verder met mijn cateringservice ‘L’Atelier du Goût, thuis koken of op feestjes. Wie nog een cadeaubon heeft van De Griffie neemt best even contact, dan zoeken we een oplossing.”

Voor vriendin en gastvrouw Tineke Dols breekt ook een nieuw hoofdstuk aan. Momenteel renoveert ze een losstaande bijgebouw bij de privéwoonst aan de Heiwyckstraat 4 in Lanaken tot een gezellig gastenverblijf. Het wordt een zogenaamde Charme Logies met table d’hôte, uitstekend voor kleine groepen. In de tuin exposeert ze eigen kunst. De opening is voorzien tegen mei. “Ook daar kan ik, voor wie dat wil, komen koken”, besluit Danny.

Voor meer info: 0498/34.14.08 of hierisdatfeestje@latelierdugout.be.