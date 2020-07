Renovatie vzw zwaait voorzitter Delwaide uit Jempi Welkenhuyzen

23 juli 2020

10u38 0 Lanaken De vzw Renovatie, die waakt over het historisch karakter van Oud-Rekem, nam afscheid van voorzitter Leonard Delwaide. Hij speelde 40 jaar een grote voortrekkersrol en was sponsor van diverse verenigingen of activiteiten in het Maaslands stadje.

Delwaide was in 1978 stichter van de vzw waarmee hij diverse initiatieven nam om de leefbaarheid in Oud-Rekem een hart onder de riem te steken. Denk daarbij aan de diverse beelden, de bevlaggings- en bebloemingsacties, tentoonstellingen, de uitgave van het tijdschrift ‘De Reckheimer’ en het initiatief ‘Het Mooiste Dorp van Vlaanderen’.

Notaris Leonard Delwaide stamt uit een gerenommeerde familie in Vlaanderen. In de 17de eeuw was er reeds een keizerlijke notaris Delwaide in het Graafschap Rekem. Eerst was hij burgemeester en na de gemeentefusie nog schepen. Hij wordt opgevolgd door Guy Borghoms, die eveneens deel uitmaakt van de vzw Renovatie.