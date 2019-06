Renovatie serviceflats voorkomt legionella. Jempi Welkenhuyzen

05 juni 2019

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de plaatsingsprocedure goedgekeurd voor het vervangen van de sanitaire warmwaterleidingen in de serviceflats. De kosten worden geraamd op 85.866 euro. Het krediet is voorzien in het investeringsbudget.

De gemeente Lanaken en het OCMW beschikken over 31 assistentiewoningen. Het gebouw is 20 jaar oud en dus dringt renovatie zich op: verwarming, dak en ook de warmwaterleidingen. Voorzitter Michel Stevens: “ Er is waterverlies en geurhinder. Maar zeker in het kader van de legionella gevoeligheid dringt een oplossing zich dringend op.”