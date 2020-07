Rekemnaar bestrooit inspecteur met speed en krijgt 1 jaar cel met uitstel voor drugsbezit Birger Vandael

16 juli 2020

Een 39-jarige man uit Rekem is door de correctionele rechtbank van Hasselt veroordeeld tot één jaar cel met uitstel voor het bezit van amfetamines, MDMA en Lexotan. Tijdens het fouilleren in Hasselt op 31 juli vorig jaar viel er een zakje speed uit de onderbroek van de beklaagde. De beklaagde raapte het op en kneep erop, waardoor het zakje zich opende en de inhoud werd uitgestrooid over de inspecteur. De rechtbank acht het mogelijk dat de man het zakje wilde verbergen en dus niet de bedoeling had agressief te zijn. Hij wordt voor dat feit dan ook vrijgesproken. Naast de celstraf met uitstel, krijgt de man ook een geldboete van 8.000 euro met uitstel.