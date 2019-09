Rekem-Franchorchamps-Rekem Jempi Welkenhuyzen

20 september 2019

09u46 0

De Koninklijke Wielertoeristen Club De Toekomst uit Rekem is een fietsclub van meer dan 70 actieve wielrenners. Omdat de club dit jaar zijn 50ste Rekem-Francorchamps-Rekem voor wielertoeristen organiseerde, werd daar ook een jubileumweekend aan toegevoegd. En dus konden de leden onlangs zelf dit parcours uitproberen. Zo’n 30-tal fietsers maakten er zelfs een tweedaagse van. Logisch als men weet dat de rit zo’n 200 kilometer telt. Eerst richting Banneux. Maar een groot deel legde ook de extra lus naar Francorchamps af. “ Ons seizoen loopt van half februari tot einde oktober. We organiseren twee wielerevenementen per jaar. Wie 30 ritten aankan per jaar en twee keer een handje toesteekt, krijgt van ons een gratis wieleruitrusting, “luidt het.