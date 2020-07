Reeds 127 kinderen ingeschreven voor de zomerschool Jempi Welkenhuyzen

03 juli 2020

11u08 0 Lanaken De lancering van de zomerschool in Lanaken blijkt een groot succes. Reeds 127 leerlingen schreven in en ook 34 medewerkers hebben zich gemeld.

Het OCMW van de gemeente Lanaken organiseert van maandag 10 augustus tot en met vrijdag 21 augustus een zomerschool in Gellik, Rekem en Lanaken. En dit voor leerlingen van het eerste, tweede en vijfde leerjaar. Er zijn nog enkele plaatsen vrij in Gellik en Lanaken. Rekem is reeds volzet.

Schepen voor flankerend onderwijsbeleid Christel Gorissen is zeer tevreden en tegelijk dankbaar dat er zo veel leerkrachten en pedagogische geschoolde studenten van Lanaken vrijwillig in de school komen werken tijdens de vakantie. Voor de zomerschool hebben zich 34 medewerkers opgegeven, waaronder 3 coördinatoren (1 per locatie), 8 jobstudenten en 23 leerkrachten, zo blijkt.

“De scholen hebben zeer goed meegewerkt en de ouders en kinderen gemotiveerd. Dat blijkt uit de inschrijvingen”, zegt Gorissen.

Er zijn nog een 40-tal plaatsen vrij in Gellik en Lanaken. Rekem is volzet. Ouders die alsnog willen inschrijven kunnen terecht op het nummer 089 730 706. Voor meer informatie en het uurrooster van de zomerschool: www.lanaken.be/zomerschool.