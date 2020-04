Recyclagepark heropent: lange wachttijden verwacht Jempi Welkenhuyzen

01 april 2020

15u56 0 Lanaken Vanaf dinsdag 7 april gaan de containerparken weer open. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir beslist. Eerder hadden de burgemeesters aangedrongen op een gefaseerde heropening. De minister gaat nu in op de vraag.

Het containerpark is vanaf dinsdag 7 april opnieuw geopend tijdens de normale openingsuren. Gevraagd wordt de toeloop te beperken. Er worden maximaal tien voertuigen gelijktijdig toegelaten. Het bezoek is gelimiteerd tot één keer per 14 kalenderdagen. Dat wordt gecontroleerd aan de hand van de nummerplaat van het voertuig. Men mag hooguit één persoon meenemen voor het afladen van afval. Vooraf thuis sorteren is een must, zodat de tijd in het park beperkt blijft.

Door de voertuigbeperking en de afgelopen sluitingsperiode zal het aanzienlijk druk zijn en houdt men best rekening met lange wachttijden en filevorming. Wie het bezoek nog kan uitstellen, blijft beter thuis.