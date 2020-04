Record bestellingen voor gratis bloemenzaad Jempi Welkenhuyzen

28 april 2020

11u51 2

De campagne rond bloemenzaad bij de milieudienst van Lanaken loopt storm. Meer dan 300 bestellingen kwamen binnen en de actie loopt nog een week. Het zaad wordt gebruikt voor het inzaaien van bloemenweides. Die zorgen niet alleen voor een uitbundige bloemenzee in de tuin, maar trekken ook honing-, wilde bijen en hommels aan.

“ Door corona krijgt de tuin plots meer aandacht. We noteren wel vijf maal meer bestellingen, “ vertelt Bart Hoelbeek. “ Het zaaigoed is een mengsel van inheemse- en cultuurplanten. Er zitten zo’n 17 soorten in, van boekweit, vlas, tot klaver, de korenbloem en koolzaad. Heel kleurig en geurvol. We hebben allerlei aanvragen, van mensen met 4 vierkante meter tot wel 200 vierkante meter tuin. Als men nu zaait staan de hof in juni of juli mooi in bloei.”

Dat is belangrijk voor de bijen en de hommels. Die vinden dan nectar in de bloemen en dragen stuifmeel van plant naar plant waardoor natuurlijke bestuiving ontstaat.

Bestellen kan via www.lanaken.be/bloemenzaad tot 4 mei, daarna wordt het zaaigoed thuis bezorgd.