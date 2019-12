Reconstructie op moord Inge Verstappen: “Verdachte kan zich niet alles herinneren” Marco Mariotti

05 december 2019

11u47 6 Lanaken In de Hoenderbroekstraat in Lanaken is momenteel de reconstructie bezig van de moord op Inge Verstappen. De dame die vaak op de markt stond in Lanaken en Bilzen werd in september 2018 met twee messteken om het leven gebracht door haar echtgenoot.

Haar echtgenoot Enrico C. zit sindsdien in de cel op verdenking van moord. Hij weigerde aanvankelijk deel te nemen aan de wedersamenstelling. “Hij heeft alles vlot voorgedaan”, vertelt zijn advocaat Jan Keulen.

Alleen zou hij bepaalde fragmenten niet meer goed herinneren. Een bekentenis was er al, en nieuwe elementen kwamen niet meteen aan het licht.

De 55-jarige vrouw werd iets meer dan een jaar geleden dood gevonden in de douche die grenst aan haar keukentje. Daar kreeg ze het aan de stok met haar echtgenoot Enrico C. Volgens de speurders moet Enrico C. haar daar twee fatale messteken hebben uitgedeeld.

Scheiding

De man belde die ochtend zelf de hulpdiensten. Officieel wordt de man in verdenking gesteld van moord. Inge zou die bewuste maandag het huurcontract in orde gaan maken van haar nieuwe stekje. Ze ging scheiden van Enrico C. Het huis wilde ze verkopen. “Ze zei zelfs ooit dat ze bang van hem was. Hij had ook losse handjes, zeker als hij gedronken had. Inge wilde een nieuwe start, maar dat heeft ze met haar leven moeten bekopen”, getuigden kennissen vorig jaar.