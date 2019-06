Ramkraak op parfumerie Davids in Lanaken-centrum MMM

18 juni 2019

09u11 0 Lanaken Bij parfumeriezaak Davids in Lanaken-centrum werd vanochtend een ramkraak gepleegd. De etalage werd aan diggelen geslagen.

Over de buit bestaat nog geen duidelijkheid, maar de schade is aanzienlijk. De lokale politie en het gerechtelijke labo zijn ter plaatse voor een sporenonderzoek. De daders sloegen op de vlucht. Later meer.