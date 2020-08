Ralf Buntinx redde kleuter en Indische moeder uit de Rursee Jempi Welkenhuyzen

09 augustus 2020

10u04 0 Lanaken Een gezellig familietripje naar de Rursee in Eifel pakte voor Ralf Buntinx afgelopen week heel anders uit. Terwijl hij toezicht hield op zijn ploeterende kinderen in het water, dreigde vlakbij een Indische vrouw met haar vierjarig dochtertje te verdrinken. Ralf dacht niet na en sprong hen meteen achterna. Enkele minuten later wist hij de drenkelingen uit het water te halen.

“ Omdat we door corona niet op vakantie kunnen, hielden we een daguitstapje naar de Eifel”, vertelt Ralf , die in het dagelijkse leven businessanalist is. “ De Rursee is een mooie locatie met een afgebakende zwemzone. De kinderen ploeterden al gauw in het water en ik hield een oogje in het zeil. Waarschijnlijk aangestoken door het enthousiasme van mijn kids, sprong plots de Indische kleuter ook van de aanlegsteiger. Meteen achterna gezet door de moeder. Ze sprong met kleren en al aan in het water. Maar ze kwamen niet meer boven. Ik heb niet getwijfeld en ben meteen in het water gedoken.”

Eerst bracht Buntinx het meisje op het droge, daarna volgde de moeder. Die bleek helemaal in paniek. Ze kon immers niet zwemmen, zo bleek en was haar moederinstinct gevolgd.

Er waren drie redders, maar die zaten net iets te ver uit de buurt. Ook Ralfs vrouw had niets gemerkt. Een heldendaad dus. Maar zo voelt dat niet voor Ralf. “ Het ging in een flits, als vanzelfsprekend, ik hoop dat men dit ook voor mij of mijn kinderen zou doen. Achteraf heb ik me dan toch gerealiseerd dat het fout had kunnen aflopen want op die plek bleek het vijftien meter diep. De dame heeft nog iets van dank gemurmeld, maar verder weet ik niets over haar. En het is ons uiteindelijk toch gelukt om er nog een mooie dag van te maken.”