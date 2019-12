Quiz over F.C. De Kampioenen razend populair: 74 ploegen spelen mee, winnaars halen 96 procent Jempi Welkenhuyzen

08 december 2019

14u05 1 Lanaken De tweede editie van de F.C. De Kampioenenquiz afgelopen weekend was een enorm succes met 74 deelnemende ploegen. Speciale gast was acteur Ben Rottiers, beter bekend als trainer Pol De Tremmerie. De opbrengst gaat naar een goed doel.

Vorig jaar doken Ben Rottiers en Niels Destadsbader onverwacht op tijdens de quiz. Ze schreven zich anoniem in. Ben vond dat zo’n succes, dat hij graag terugkwam.

Organisator Jeroen Keulers: “Er schreven 74 ploegen in, goed voor zo’n 370 man. Ze kwamen uit heel Vlaanderen. De quiz bestond uit acht rondes, met algemene en muziekvragen uit het programma. Het niveau? Voor gevorderden, laat ons zeggen. F.C. De Knokkers uit het Gentse won voor de tweede keer. De ploeg haalde 96 procent.”

Ben Rottiers vond het geweldig. Hij maakte tijd voor een ‘meet and greet’, babbelde aan elk tafeltje en deelde leuke weetjes over hetgeen achter de schermen van F.C. De Kampioenen gebeurde.

Vorig jaar haalde de organisatie 4.600 euro op voor vzw SPEL en To Walk Again. Dit jaar zal de opbrengst iets hoger oplopen. Het exacte bedrag zal later bekendgemaakt worden.

