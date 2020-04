Provinciale toelage voor toeristisch fietspad Jempi Welkenhuyzen

10 april 2020

De gemeente Lanaken krijgt een investeringssubsidie van 157.131 euro van de provincie Limburg voor de aanleg van een fietspad. Dat heeft gedeputeerde Igor Philtjens (Open-vld) bekend gemaakt aan partijgenoot burgemeester Marino Keulen. Het pad ligt op het fietsroutenetwerk en heeft een toeristische functie.

Het traject loopt van de Kounterstraat in Gellik via de Montaignehof naar Lanaken - centrum. Het fietspad schakelt de Kempen aan het Maasland . Het fietspad is 3,5 meter breed en er zijn 2 bruggen over de Langkeukelbeek voorzien. De totale kostprijs is 388.156 euro, betoelaagd door de provincie.