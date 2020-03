Privéjets boeken meer vluchten door corona Jempi Welkenhuyzen

20 maart 2020

10u27 0 Lanaken Terwijl momenteel heel wat vliegtuigmaatschappijen hun vloot aan de grond houden, gaat het met de privévluchten uitstekend. Maatschappijen zoals ASL Group, Jet Netherlands en First Class Aviation krijgen alsmaar meer aanvragen in tijden van corona.

First Class Aviation spreekt van een hausse van 20 procent. Ook bij ASL draait het goed. CEO Philip Bodson: “ We zijn volop actief zowel met eigen vloot als met ingehuurde toestellen. We hebben een charter ingehuurd om 5 miljoen mondmaskers naar België te leveren. Maar we hebben ook al veel vluchten gedaan met onze eigen toestellen, veelal de ‘Embraers 135/145', met een capaciteit van 30 en 42 stoelen. Een retour naar London met een 4-persoonsjet kost ongeveer 6500 Euro.”

Piloot Jochen Zimmermann, afkomstig uit Lanaken, maar intussen woonachtig in Tongeren, werkt al tien jaar voor ASL. “ We hebben deze week nog 13 mensen uit Marrakech gerepatrieerd. En gisteren ben ik naar Gran Canaria gevlogen om 5 mensen op te halen. We zijn vertrokken uit Maastricht en geland in Oostende.”

Voor een vlucht uit Marokko moet men rekenen op 50.000 euro. Niet echt goedkoop, maar je geraakt wel thuis.