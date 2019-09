Premium kwaliteitslabel verlengd voor Pietersheim Jempi Welkenhuyzen

19 september 2019

14u00 0

De 2 wandelroutes in Pietersheim die drie jaar geleden het kwaliteitslabel ‘Premium Wanderroute’ van het Deutsches Wanderinstitut kregen, behouden die status opnieuw voor minstens 3 jaar. Dat heeft het Wanderinstitut laten weten.

Het Deutsches Wanderinstitut kende in 2016 dit label toe als primeur in ons land. Meteen goed voor twee routes in één gemeente. Tellingen van het Regionaal Landschap Hoge Kempen wijzen uit dat Pietersheim de grootste procentuele stijging van het aantal wandelaars kent in het nationaal park en van alle toegangspoorten. Een duidelijk gevolg van het Premiumlabel. De twee routes zijn geïntegreerd in een netwerk van acht paden, goed voor 38 kilometer wandelplezier.

Lanaken zet intussen extra in op belevingselementen. Naast de plankenpaden, ligzetels en een mooie uitkijkpost over de vallei van de Ziepbeek, wordt geïnvesteerd in extra bomen en een grote houten hangmat.