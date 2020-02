Pre-waakpeil aan de Maas Jempi Welkenhuyzen

05 februari 2020

10u15 8 Lanaken Door de neerslag in de Ardennen en het aanhoudend regenweer in Noord-Frankrijk is de afvoer van de Maas sterk verhoogd.

Metingen in Smeermaas en bij Borgharen spreken van 1682 kubieke meter afvoer per seconde. Vergelijk: bij de overstroming van 1995 was dat 3100 kubieke meter. Momenteel meet men een waterstand van 44.50, onder het het zgn. waakpeil van 45,60m. Verwacht wordt dat zich dit de komende dagen langzaam normaliseert, maar naar volgende week toe blijft men toch waakzaam. Zo is er beperkte dijkbewaking ingezet, blijken pompen aan Nederlandse zijde geïnstalleerd en is in Limmel bij Maastricht de keersluis gesloten waardoor de scheepvaart is gestremd. Elders op de Maas in Nederlands-Limburg zijn de stuwen gestreken.