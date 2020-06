Port Terminal Limburg wil uitbreiden Jempi Welkenhuyzen

18 juni 2020

10u27 0 Lanaken De Bestendige Deputatie van de provincie Limburg heeft een voorwaardelijke vergunning afgeleverd aan Port Terminal Limburg BVBA voor het hernieuwen en uitbreiden van de uitbatingsvergunning van een laad- en loskade aan het verbindingskanaal Briegden-Neerharen.

Er loopt momenteel een openbaar onderzoek tot en met 11 juli a.s. De laad- en loskade werd in 2000 vergund aan de BVBA Wijnands, die ze een jaar later overdroeg aan P.T.L. De kade is 3000 vierkante meter groot en ligt aan de Bedrijfsweg 102 van Europark. Ze is bedoeld voor overslag van bulkgoed , waaronder etsen, mineralen, graan, maar wordt ook gebruikt voor kunst- en vaste brandstof. De capaciteit bedraagt 60.000 ton. Momenteel leggen er een 60-tal schepen aan op jaarbasis. Bedoeling is dit uit te breiden naar 100 vaartuigen.

Voor meer informatie kan men zich wenden tot het omgevingsloket.be of omgeving@lanaken.be