Porsche gestolen uit ondergrondse parkeergarage RTZ

22 augustus 2019

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn dieven binnen gedrongen in een ondergrondse parkeergarage van een appartement, aan het Europaplein in Lanaken. De daders konden er aan de haal gaan met een Porsche van een bewoner. De politie is een onderzoek gestart.