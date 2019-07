Ponypaleis zorgt voor paardenplezier Jempi Welkenhuyzen

02 juli 2019

11u22 0

Liefhebbers van paarden kunnen vanaf nu terecht in het Ponypaleis te Rekem. Daar openden Peter en Ann Lamers (bekend van ‘Kip aan het Spit’) zopas een mooie brasserie met afgesloten stallen en een binnenbak. Het complex ligt in een rustige bosomgeving.

Het ponypaleis telt 10 stallen, een gezellig cafetaria , met afgesloten veranda, ruim buitenterras en een speeltuintje. “ We organiseren zgn .ponyspeeltijd voor kinderen tussen 4 en 10 jaar. Je mag helpen de dieren verzorgen, knuffelen tot een ritje toe, “ vertellen de nieuwe uitbaters. “ We brengen een mooie kaart aan gerechten. Daarnaast zijn er op maan- en vrijdag thema-avonden. “

Ponypaleis is dagelijks open van 10 uur tot 22 uur, behalve op donderdag. Wegens wegenwerken is de Heidestraat niet bereikbaar via het kruispunt. Volg daarom de omleiding via de Daalbroekstraat. Voor meer info: www.ponypaleis.be of 0493.196 710