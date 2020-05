Politiezone Lama noteert 480 corona overtredingen Jempi Welkenhuyzen

11 mei 2020

18u38 0 Lanaken Sinds de invoering van de federale maatregelen inzake corona heeft de politiezone Lama 480 pv’s uitgeschreven. Daarvan werden er 138 genoteerd in Lanaken en 255 in Maasmechelen.

Opvallend is dat er 87 pv’s aan de grens in Lanaken werden opgesteld en geen enkel aan de grensovergang in Maasmechelen. Daar werden meer mensen opgeschreven in het zgn. binnengebied, nl. 255 tegenover 138 in Lanaken.

Een echte lijn is er niet meteen in te trekken, naar verluidt, maar de meeste overtredingen hebben betrekking tot het niet - naleven van essentiële verplaatsingen. Die gelden nog steeds. Hier gingen in totaal 345 mensen in de fout in de beide gemeenten. Bij het samenscholingsverbod noteerde men 114 pv’s. Het betreft richtcijfers. van de politiezone.