Politiezone LaMa gaat samenwerken met Securitas Jempi Welkenhuyzen

16 oktober 2019

De politiezone LaMa (Lanaken-Maasmechelen) analyseert momenteel de mogelijkheden om samen te werken met de private bewakingsdienst Securitas. Dat blijkt uit verkennende bezoeken aan de politie West (Kust) en VLAS (Kortrijk) en de politieraad.

LaMa stak zijn er o.a. zijn licht op voor de invulling van taken. Zo kan men bv de bewakingsagenten inzetten bij het monitoren van cameranetwerken in de dispatching onder toezicht van de politie. Of ze kunnen het onthaal verzorgen in dag- en nachtdienst, waardoor de bezoeker 24 uur 7 dagen op 7 dagen terecht kan in het commissariaat. In de zones aan de kust en Kortrijk doet de privéfirma ook bewaking en toezicht van politiegebouwen.

Bij LaMa is een kader voorzien voor 128 agenten, maar dat kader is nog niet helemaal ingevuld, zo blijkt. Er werken 28 burgers en men beschikt over een budget van 15 miljoen euro. Het inzetten van een privé bewakingsfirma kan het tijdelijk personeelstekort bij de politie opvangen en laat de politie toe om zich meer te concentreren op het echte politiewerk.