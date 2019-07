Politie verscherpt toezicht na inbraken Jempi Welkenhuyzen

16 juli 2019

11u00 0 Lanaken Door het aanhoudend probleem van diefstallen en inbraken houdt de lokale politie LaMa nu de beelden van de ANPR-camera’s extra in het oog. Ook wordt het toezicht van de patrouilles verscherpt.

Het aantal diefstallen zit al enige tijd in de lift in Lanaken. Zo was er eind juni een ramkraak in een parfumerie in de Stationsstraat. Begin deze maand werden ook twee Mercedes Sprinters gestolen in de Waterstraat en in de Heidemolenstraat bleef het bij een poging tot diefstal van een bestelwagen van hetzelfde type. Raadslid Leo Joosten (VB) stelt zich vragen bij de werking en de inzet van het ANPR-cameranetwerk. Dat er problemen zijn, ontkent burgemeester Marino Keulen (Open Vld) niet. “De politie kan de beelden consulteren, maar de schermen worden niet permanent bekeken”, zegt hij. “Bovendien staan de beelden statisch gericht op één zone. Het defect van de camera op het Europaplein is gekend en wordt verholpen.”

De beelden van de overlastcamera in de Stationsstraat zijn onderzocht, wat betreft de overval bij de juwelier, net als via privébewakingsbeelden.