Politie valt binnen in pand: miljoenen sigaretten in beslag genomen MMM/JWL

20 januari 2020

19u42 36 Lanaken In Smeermaas bij Lanaken is maandag de politie binnengevallen in het oude pand van ramen Hoebrix. Bij de inval werden miljoenen sigaretten ontdekt.

De speciale eenheid werd ingeschakeld op vraag van de overheid en de dienst douane. Omdat er gevreesd werd dat er gewapende mannen aanwezig waren, schakelde de politie de zware middelen in.

Het is niet de eerste keer dat de politie illegale sigarettenhandel onderschept. Of deze vondst gelinkt is aan eerder onderzoek, is niet duidelijk. Het gaat met zekerheid om buitenlandse bendes die opereren vanuit het grensgebied.

Alle aanwezige sigaretten zijn in beslag genomen. Het is niet duidelijk of er arrestaties zijn verricht.