Politie stopt vuurwerk van ‘Lanaken Youth’: “We moeten onze verantwoordelijkheid nemen” Birger Vandael

10 februari 2020

16u21 2 Lanaken Het supporterscollectief ‘Lanaken Youth’, beschreven als de jongste ultra’s ter wereld, zal in de toekomst niet meer met vuurwerk kunnen uitpakken op de tribunes van het provinciale voetbal. De politie en de voetbalbond volgden immers de vele media-aandacht en herinnert de jongeren eraan dat vuurwerk verboden is in het voetbal. Aanstaande zondag krijgen de tieners ook uitleg over de beslissing. “Het is een beetje bij de haren getrokken, maar we moeten onze verantwoordelijkheid wel opnemen”, stelt voorzitter Wally Gerits.

In onze krant las u het verhaal van Lanaken Youth. De jongeren van elf tot zestien jaar maken de wedstrijden van derdeprovincialer Lanaken VV tot een sfeervol gebeuren. Ze gebruiken Bengaals vuur, spandoeken, luide gezangen en soms zelfs prachtige tifo’s. Een zogenaamde capo neemt – meestal met megafoon – de leiding en met behulp van een trom en enkele zware stemmen wordt een voetbalwedstrijd een heuse cantus. In Limburg heeft Lanaken VV inmiddels een mooie thuisreputatie opgebouwd. De spelers zien het ook graag gebeuren en andere supporters tonen veel respect voor de kunsten van de jongemannen.

Het vele vuur mag dan wel leiden tot sfeer en gezelligheid, de politie en de voetbalbond zijn minder fan. “Blijkbaar hebben ze de artikels ook gelezen”, glimlacht Wally. “We kregen immers een berichtje van de cel voetbalgeweld in samenspraak met de lokale politie. Ze herinnerden ons eraan dat er een vuurwerkverbod geldt in Lanaken en in het voetbal. Je ziet dat wel elke week op tv bij de grote clubs, maar het is niet toegestaan.”

Geen geld voor boetes

Wally benadrukt dat de club zware boetes en zelfs een forfaitnederlaag riskeert als er in de toekomst nog met vuurwerk wordt uitgepakt. “Wij hebben in tegenstelling tot de grote clubs niet het geld om die boetes met de glimlach te betalen en extra nederlagen maken we ook liever niet mee. Daarom vragen we bij iedereen om begrip en hopen we dat het vuurwerk wordt gestopt. Volgend jaar maken we trouwens de switch naar een kunstgrasveld en is vuurwerk sowieso 'not done’.

Aanstaande zondag speelt Lanaken VV tegen Calcio Genk. De wedstrijd is om 15 uur, maar al om 14 uur zal de politie ter plaatse komen om de jongeren uit te leggen wat de gevaren zijn van het vuurwerk en waarom het niet is toegestaan. “Ze kunnen gelukkig nog altijd andere dingen doen om de sfeer aan te wakkeren. Zo gaan ze nu al vaak met de megafoon en met de trommel te werk, daar zullen ze nu meer moeten op inspelen”, stelt Wally. “Aan de spelers om voor vuurwerk te zorgen op het veld!” Dat zeggen ook de jongeren zelf: “We gaan zeker niet stoppen met onze acties”, klinkt het veelbelovend.