Politie rekent dieven van winkel en werkmaterialen in BVDH

09 augustus 2019

Afgelopen dinsdag werd een voertuig gecontroleerd door politie CARMA wegens verdachte gedragingen. Twee inzittenden werden gearresteerd. Na onderzoek bleek dat ze in aanmerking kwamen voor de diefstal van werkmaterialen in Lanaken en een winkeldiefstal in Genk. Het betreft twee mannen van respectievelijk 33 jaar en 37 jaar. Het parket Limburg heeft het onderzoek overgedragen aan politie Lanaken-Maasmechelen en na verhoor zullen beide verdachten via snelrecht voor de rechtbank gedagvaard worden.