Politie pakt hangjongeren aan: naast intimideren en dealen, doen ze ook aan straatracen Jempi Welkenhuyzen

05 juli 2019

10u18 0 Lanaken In de nieuwe veiligheidsmonitor zegt 19 procent van de ondervraagden in Lanaken last te hebben van hangjongeren. De politie Lanaken-Maasmechelen wil de overlast aanpakken. De jongeren komen vaak samen bij een winkelcentrum, een park of een pleintje. Buren klagen over geluidsoverlast en ervaren zwerfvuil als hinder.

De politie stelt dat men alleen daadwerkelijk kan ingrijpen als er strafbare feiten worden gepleegd. In Lanaken worden het Kerkplein, de Engelse Hof, de Sint Servaaskerk, de fietstunnel, het Montaignehof , de Kompveldstraat en Uilenstraat geviseerd. Maar burgers tippen ook het wandelpad aan de Sprokkelstraat, het gangpad bij het gemeentehuis, het Ceulemansplein en de Pietersheimparking.

Naast geluidsoverlast, intimidatie, dealen en vechtpartijen noteert men sinds kort een nieuw fenomeen: illegaal straatracen. Zowel overdag als ‘s avonds. Eerder had de N-VA vanuit de oppositie tijdens de gemeenteraad al gereageerd en ook deze krant maakte al melding van het probleem. “Geef de jeugd iets te doen. Open een nieuw jeugdcentrum. Hou de sporthallen open in de kerkdorpen en investeer in het verenigingsleven”, luidt het bij de ouderen. “Er gebeurt veel vandalisme uit verveling.”